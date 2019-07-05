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05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Başkentte trafik kazası: 1 yaralı - ANKARA

Başkentte trafik kazası: 1 yaralı - ANKARA

- Başkentte trafik kazası - 1 yaralı - Kaza yapan otomobil - Kaza yerine gelen ambulansBaşkentte trafik kazası: 1 yaralıANKARA (AA) - Ankara 'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.İhsan Doğramacı Bulvarı'ndaki ÖSYM Başkanlığı önünde İsmail T. yönetimindeki 06 GC 3969 plakalı araç, refüje çarptı.İsmail T'nin araçta sıkışması üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü 15 dakikalık çalışmanın ardından kurtardı.Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen İsmail T, Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis Trafik Kazası Polis Ekipleri 

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