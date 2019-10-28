Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Başkentte klasik otomobil sergisi - ANKARA

Başkentte klasik otomobil sergisi - ANKARA

- Klasik otomobil sergisinden görüntüler - Ziyaretçilerden görüntüler - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un konuşması - Altınok'un açılış yapması - Altınok'un sergi alanını gezmesiBaşkentte klasik otomobil sergisi - Keçiören Belediyesi ve Ankara Klasik Otomobilciler Kulübü üyelerince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında klasik otomobil sergisi açıldı - Aralarında Kemal Sunal'ın filmlerinde kullandığı orijinal plakalı araç ile Cem Karaca'nın "Ağır Roman" klibinde kullanılan otomobilin de yer aldığı 50 klasik araç, nostalji tutkunlarının beğenisine sunulduANKARA (AA) - Keçiören Belediyesi ve Ankara Klasik Otomobilciler Kulübü üyelerince, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yılı etkinlikleri çerçevesinde klasik otomobil sergisi açıldı.Aralarında Kemal Sunal'ın filmlerinde kullandığı orijinal plakalı araç ve Cem Karaca'nın "Ağır Roman" klibinde kullandığı aracın da olduğu 50 klasik otomobil, Kalaba Kent Meydanı'nda sergilendi.Serginin açılışında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, vatan için bedel ödeyen şehit ve gazilere çok şey borçlu olduklarını belirtti.
Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andıklarını ifade eden Altınok, "Vatanı vatan yapan, yurdu yurt yapan bütün şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Bayrağımız ilelebet dalgalansın, minarelerden ezanlarımız çınlasın, devletimiz kıyamete kadar payidar olsun." diye konuştu.
Nostalji tutkunları, aralarında 1940 model araçların da yer aldığı sergiyi iki gün boyunca ziyaret edebilecek.

Gaziler Klasik Otomobil Sergisi Klasik Otomobil Kıyamet Nostalji 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Fas'ta Klasik Arabalar FuarıFas'ta Klasik Arabalar Fuarı
Şirince Köyü GörüntüleriŞirince Köyü Görüntüleri
Barış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler PaylaştıBarış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler Paylaştı
Babaya Son BakışBabaya Son Bakış
Terör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar VarTerör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar Var
Barış Pınarı Harekatından KarelerBarış Pınarı Harekatından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı