Başkent'te trafik kazası: 3 yaralı

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( ANKARA ) ANKARA



- Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Sincan ilçesi Ayaş Caddesiüzerinde meydana gelen trafik kazasında 06 BPE 748 plakalı otobüs ile 06 HC 2036 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Otobüste bulunan yolcular ise olay yerine gelen başka bir araca alındı. Yaralılar Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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