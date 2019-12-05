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05 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Başkent'te trafik kazası: 3 yaralı

Başkent'te trafik kazası: 3 yaralı

- Kazadan görüntü

Trafik Kazası Bild 

-- Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Sincan ilçesi Ayaş Caddesiüzerinde meydana gelen trafik kazasında 06 BPE 748 plakalı otobüs ile 06 HC 2036 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Otobüste bulunan yolcular ise olay yerine gelen başka bir araca alındı. Yaralılar Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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