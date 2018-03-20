Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Başkent’te trafik kazası: 3 ölü 2 yaralı

Başkent’te trafik kazası: 3 ölü 2 yaralı

Kaza yapan otomobil

Polis Jandarma Elektrik Direği Cenaze Trafik Kazası 

-İtfaiye ekipleri
-Polis ekipleri
-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü 2 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Çubuk’tan Ankara istikametine gitmekte olan Hasan Uslu (53) idaresindeki 06 AC 6727 plakalı otomobil, Çubuk - Ankara Yolu Güldarpı Mevkiinde önce aynı yönde seyir halindeki Sinan Ç. (31) yönetimindeki 06 DJ 9343 plakalı kamyonete çarptı. Daha sonra kontrolden çıkan otomobil kaldırımda bulunan beton elektrik direğine çarparak ters yattı. Kazada sürücü Hasan Uslu, eşi Şerife (53), kızı Büşra (20) hayatını olay yerinde kaybederken, oğlu Mevlüt Can Uslu (14) ve Ahmet Can (22) ise yaralandı. Kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Otomobildekiler itfaiye yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Yaralılar Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, cenazeler ise olay Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Sinan Ç. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Süleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le BayramlaştıSüleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le Bayramlaştı
Feci kaza: Hız kadranı 170 kilometrede takılı kaldıFeci kaza: Hız kadranı 170 kilometrede takılı kaldı
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı