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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent’te 25 araç gizli buzlanma nedeniyle birbirine girdi : 9 yaralı

Başkent’te 25 araç gizli buzlanma nedeniyle birbirine girdi : 9 yaralı

Olay yerinden görüntü

Gizli Buzlanma Hastane Trafik Kazası 

-Röp.

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da gizli buzlanma nedeniyle çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesinden Ulus yönünde Batı Bulvarı’nda gizli buzlanma nedeniyle aralarında kamyonet, otomobil ve minibüslerin bulunduğu 25 araç çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bulvarda trafik çift yönlü trafiğe kapatılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (ÖZ-Y)
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