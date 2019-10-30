Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Basın Ekspres Yolu'nda servis aracı otomobile çarptı: 1 ağır yaralı

Basın Ekspres Yolu'nda servis aracı otomobile çarptı: 1 ağır yaralı

Kaza yapan araçlardan görüntü

Polis Trafik Kazası Trafik Yoğunluğu Ağır Yaralı Servis Aracı 

-Yoldaki araçların yoğunluğundan görüntü
-detay görüntü

( İSTANBUL )- Atatürk Havalimanı istikametinde meydana gelen kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu İSTANBUL

- Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı istikametinde servis minibüsünün seyir halinde olan otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Kaza sebebiyle yolda uzun trafik kuyruğu oluştu. Kaza, 07.15 sıralarında Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamete seyir halinde olan, sürücüsünün ismi belirlenemeyen 34 LAH plakalı 064 servis aracı, 34 AB 0887 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle zarar gören otomobilde bulunan sürücü araçta sıkıştı. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kaza sebebiyle havalimanı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçlar daha sonra yoldan kaldırıldı. Yaklaşık 45 dakika boyunca yoğunluğun oluştuğu yol tekrar açıldı. Ekipler, meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı