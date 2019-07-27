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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bartın’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Bartın’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza yerinden görüntüler

İlk Müdahale Trafik Kazası Üst Geçit Uçan Otomobil Direksiyon 

-Jandarmanın incelemesinden görüntüler
-Detaylar

( BARTIN )- Denize girmek için çıktıkları yolda kaza yaptılar BARTIN

- Bartın’da meydana gelen trafik kazasında 10 metrelik uçurumdan uçan otomobildeki 1 kişi öldü, 2'si çocuk 4 kişide yaralandı. Kaza Amasra İlçesi İnpiri köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre eşi ve yakınları ile birlikte denize girmek için Karabük’ten Amasra’nın Çakraz köyü sahiline giden Yaşar Bıçakcı (71) idaresindeki 78 AV 004 plakalı otomobil, İnpiri Köyü mevkiine geldiği sırada direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu 10 metrelik üst geçitten aşağı düştü. Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde araçta bulunan 72 yaşındaki Ayla Bıçakçı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta yaralı halde bulunan araç sürücüsü Yaşar Bıçakçı ile 42 yaşındaki Sanem Top, 8 yaşındaki Poyraz Top ve 6 yaşındaki Zülal Top olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Ayla Bıçakçı’nın cansız bedeni ise Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Amasra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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