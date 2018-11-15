Bakırköy’deki olaylı yıkımda bir işçinin hayatını kaybettiği kazaya dava

-Olay yerinde çıkan kavga

-Yıkım yapılan arazinin havadan görüntülenmesi

-Hayatını kaybeden işçinin ailesinden detaylar

-Hayatını kaybeden işçinin fotoğrafı



( İSTANBUL )- Bakırköy Belediyesi yetkilisi ile ilgili soruşturma devam ediyor İSTANBUL



- Bakırköy Spor Vakfı Tesislerinin yıkım çalışmaları esnasında, kafasına demir çarpması sonucu hayatını kaybeden temizlik işçisi Mustafa Yılmaz’ın ölümüne ilişkin soruşturmada firma yetkililerine ve kepçe operatörü hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan dava açıldı. Bakırköy Belediyesi yetkilisi ile ilgili soruşturma ise devam ediyor. Bakırköy Spor Vakfı Tesislerinin 11 Aralık 2017’de devam eden yıkım çalışması esnasında, toz kalkmaması için çalışma alanına su sıkan temizlik işçisi Mustafa Yılmaz'ın (49), kafasına demir çarpması sonucu hayatını yitirdiği olaya ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, firma yetkililerine ve olay sırasında kepçeyle demir taşıyan operatör Abdullah Araç’a taksirle ölüme neden olma suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şirket’in kepçe operatörü Abdullah Araç savcılık ifadesinde, o güne kadar arka tarafta bulunan demirleri temizlediğini, o gün ise görevli zabıta amirinin kendisine ön tarafta bulunan demirleri temizlemesini söylediğini belirtti.

Abdullah Araç, temizlik işçilerini uzaklaştırdığını ancak bir süre sonra temizlik işçilerinin tekrar gelerek sulama işlemine başladıklarını ifade etti.

Araç, bu esnada kaldırılan demirlerden birinin temizlik işçisine fırladığını, olayın yaşandığı yerin görüş alanında olmadığını söyledi.



Soruşturma kapsamında ortaya konulan bilirkişi raporuna göre, Bakırköy Belediyesi’nin söz konusu olay ve güvenlik tedbirlerinin alınmasından sorumlu kişisi ile belediyeye iş makinesi sağlayan firma yetkilisi Özgür Karaağaç olayda asli kusurlu bulundu. Bakırköy Belediyesi’nin bakım ve onarım işini üstlenen üst işveren firma yetkilisi, alt işveren şirket yetkilisi ve kepçe operatörü Abdullah Araç ise tali kusurlu bulundu. Özel izin gerektiren soruşturma için Bakırköy Belediyesi’nin olaya ilişkin yetkilisiyle ilgili soruşturma ayrılarak Özel Soruşturma Bürosu’na gönderildi. İddianameye göre kepçe operatörü Abdullah Araç, şirket yetkilisi Özgür Karaağaç, Abdullah Özmeşe ve şirket sahibi Rifat Duran hakkında “taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı. Öte yandan, işçinin hayatını kaybetmesinin ardından Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da olay yerine gelmiş ve vatandaşların tepkisiyle karşılaşmıştı. İşçinin ölümünden belediyeyi sorumlu tutan vatandaşlar Başkan Kerimoğlu'na tepki göstermişti. Başkan Kerimoğlu ise, kendisine tepki gösteren bir vatandaşı, "Gel buraya gününü göstereyim" diye tehdit etmişti. Zabıtalar tepki gösteren vatandaşa yumrukla saldırıp dayak atmıştı.

