Bakan Yardımcısı Dursun'un hayatını kaybettiği kazada yaralanan 3 kişi hastanede - VAN
- Erciş Devlet Hastanesi - Bakan Yardımcısı Dursun, trafik kazasında hayatını kaybetti - Yaralının hastaneye getirilmesi - Kaza yapan araçtan detayBakan Yardımcısı Dursun, trafik kazasında hayatını kaybetti - Muş ve Bitlis'teki programlarının ardından Van 'a gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdiVAN (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Van 'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen "4. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni" programının ardından Ahlat'a geçen Dursun, buradaki incelemeleri sonrası kara yoluyla Van 'a hareket etti.Dursun'un içinde bulundu araç, Erciş ilçesine bağlı Bayramlı Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.Kazada, Dursun hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yaralalılar ambulansla Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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