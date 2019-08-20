Bakan Yardımcısı Dursun için cenaze töreni düzenlendi (2) - İSTANBUL
- Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Mustafa Sabri Küçükaşçı'nın konuşmasıİSTANBUL (AA) - Van'ın Erciş ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, son yolculuğuna uğurlanıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Erciş ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Sultanahmet Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı
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