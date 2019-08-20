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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Bakan Yardımcısı Dursun için cenaze töreni düzenlendi (1) - İSTANBUL

Bakan Yardımcısı Dursun için cenaze töreni düzenlendi (1) - İSTANBUL

- Sala okunması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camiye girişi - Haluk Dursun'un ailesinden detaylar - Cenaze namazı için saf tutan protokolden detaylar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın camiden çıkışı ve cenaze namazı için safa geçişi - Cenaze namazının kılınması - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cenaze namazını kıldırması ve sonrasında hitabıİSTANBUL (AA) - Van'ın Erciş ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, son yolculuğuna uğurlanıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Erciş ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Sultanahmet Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı

Cenaze Trafik Kazası Cenaze Namazı 

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