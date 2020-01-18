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18 Ocak 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Bağcılar’da zincirleme trafik kazası nedeniyle trafik durma noktasına geldi

Bağcılar’da zincirleme trafik kazası nedeniyle trafik durma noktasına geldi

Kazadan görüntü

Polis Trafik Kazası Zincirleme Kaza Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Araçlardan görütü
-Genel Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bağcılar Yüzyıl köprüsünde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, şans eseri yaralanan olmazken, trafikte yoğunluk oluştu. Kaza, Bağcılar Yüzyıl köprüsünde Tem İstoç İstikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, İstoç istikametine ilerleyen 34 BR 0196 plakalı araç, aynı istikamette bulunan 34 NT 1545 plakalı araca arkadan çarptı. Kaza sırasında arkadan gelen 34 AIK 114 plakalı araç ve 01 EED 67 plakalı araçlar ise duramayarak kazaya karışan araçlara çarptı. Kazayı gören sürücüler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde dubalarla önlem alarak trafiğin akışını tek şeritten sağlarken, sağlık ekipleri ise sürücüleri kontrolden geçirdi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili yaptıkları çalışmalar ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Araçların yoldan çekilmesinin ardından trafikte oluşan yoğunluk normale döndü.
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