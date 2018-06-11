Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Ayvalık açıklarındaki adalarda temizlik etkinliği - BALIKESİR

Ayvalık açıklarındaki adalarda temizlik etkinliği - BALIKESİR

- Teknelerden detaylar - Adalardan çöp toplayanlar - Cunda - Alibey Adası Gezi Tekneleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Doğan ile röportajAyvalık açıklarındaki adalarda temizlik etkinliği - Yaklaşık 50 gönüllü, 6 adanın sahillerinde yaklaşık iki kamyon dolusu çöpü temizlediBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde teknelerle denize açılan gönüllüler, bölgedeki adaların sahillerinde temizlik yaptı.Ayvalık Belediyesi, Cunda - Alibey Adası Gezi Tekneleri Derneği ile Ayvalık Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneğince yürütülen sahil temizliği etkinliğine katılan yaklaşık 50 gönüllü, Cunda Adası'ndan 5 tekneyle denize açıldı.Çevredeki 6 adanın koylarına giden gönüllüler, kıyı ve sahillerdeki çöpleri temizledi. Topladıkları yaklaşık 2 kamyon dolusu çöpün bir bölümünü yakarak imha eden çevreciler, bazılarını da naylon poşet ve çuvallara doldurarak Cunda Adası'nda Ayvalık Belediyesinin temizlik işçilerine teslim etti.Cunda - Alibey Adası Gezi Tekneleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rüzgar ve akıntıyla gelen, bunun yanı sıra piknik yapan kişilerin bıraktığı çöpleri topladıklarını söyledi.

Bu işi gönüllü olarak yaptıklarını belirten Doğan, "Halkımızdan biraz daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Önümüzde bayram var. İnşallah bayramdan itibaren sezonumuz 15 Eylül'e kadar dolu geçecek. Temiz, hijyenik ve oksijen dolu Cunda Adamıza misafirlerimizi bekliyoruz." dedi.
Ayvalık Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Havva Taylan da Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nda 22 ada bulunduğunu hatırlattı.Adaların her geçen gün daha temiz olduğunu anlatan Taylan, "Çevremizi kirleten en büyük etken plastik. Poşet kullanımını acilen yasaklamalıyız." diye konuştu.

Muhabir Adala Oksijen Naylon Poşet Irak 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı