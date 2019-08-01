Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
AYM'nin kararına Tokatlı şehit babasından tepki

AYM'nin kararına Tokatlı şehit babasından tepki

Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ için baba ocağında oluşturulan anı köşesinden detaylar

Gaziler Baba Ocağı Şehit Babası Teröristler Saldırı 

-Şehit Babası Zekeriya Akdağ röportajı
-Arşiv Görüntüler

( TOKAT ) TOKAT

- Anayasa Mahkemesi'nin terör destekçisi oldukları iddia edilen akademisyenler için yaptığı oylama ile ortaya çıkan sonuca, Tokatlı Şehit Babası Zekeriya Akdağ tepki gösterdi. Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Çukurca köyü kırsalında 2017 yılında seyir halindeki sivil araca teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ'ın Babası Zekeriya Akdağ, Anayasa Mahkemesinde alınan karar ile akademisyenlerin aklanmasına tepki gösterdi. Şehit Babası Akdağ: "Almış oldukları kararın bizim nazarımızda hiç bir oluru yoktur. Almış oldukları kararı kabul etmiyoruz. Bunların ne vicdanı, ne merhameti var. Hiç doğuda ya da hendek operasyonlarında evlat vermişler mi acaba? Daha geçen yıl bu zamanlar 11 aylık bir bebeği katleden bir PKK'lı yı meşrulaştırmak Türk Milletine yapılan en büyük ihanettir. Bu konuda başta Cumhurbaşkanımızdan bunlardan hesap sorulmasını ve bu hesabın Türk Milleti önünde verilmesini talep ediyoruz. Şehitlerimiz bu millete bir vatan, Türk Milletine bir vatan bırakmak için canlarını, gazilerimiz uzuvlarını ve bedenlerinden birer parçalarını vermişlerdir. Acaba hiç vicdanları sızlamaz mı bunların?" şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Tunceli'de Terör OperasyonuTunceli'de Terör Operasyonu
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
Mardin'deki Terör OperasyonuMardin'deki Terör Operasyonu
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı