Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Ataşehir'de trafik kazası: 2 yaralı - İSTANBUL

Ataşehir'de trafik kazası: 2 yaralı - İSTANBUL

- Kaza yerinden detaylar - Hafriyat kamyonuna çarpan minibüs - Yaralıların sıkıştıkları yerden çıkartılmaları Ataşehir'de trafik kazası: 2 yaralı - Hafriyat kamyonuna çarpan minibüsün sürücüsüyle bir yolcu yaralandıİSTANBUL (AA) - Ataşehir'de hafriyat kamyonuna çarpan yolcu minibüsünün sürücüsü ile bir yolcu yaralandı.D - 100 Karayolu Bostancı Köprülü Kavşağı yakınında Kadıköy yönünde yan yolda seyreden 34 M 5911 plakalı Ali Osman Bayrak'ın kullandığı Gebze - Harem minibüsü, önünde seyreden hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.Kaza nedeniyle sürücü Bayrak aracında sıkışarak yaralandı, minibüsteki bir yolcu ise hafif şekilde yaralandı.İtfaiye ve sağlık ekiplerince yarım saat süren çalışmanın ardından kurtarılan sürücü Bayrak, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hafif yaralanan yolcuya ise ayakta müdahale yapıldı.Yan yol kaza nedeniyle trafiğe kapanırken, ana yolda ise yoğunluk meydana geldi.Kaza yapan minibüsün çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Trafik Kazası Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs Hafriyat Kamyonu Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Feci kaza! Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptıFeci kaza! Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptı
Başkent’te düğün dönüşü aile faciası: 5 ölü, 1 yaralıBaşkent’te düğün dönüşü aile faciası: 5 ölü, 1 yaralı
Bursa’da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 7 kişi öldüBursa’da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 7 kişi öldü
Genç futbolcu kazada hayatını kaybetti!Genç futbolcu kazada hayatını kaybetti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı