Aşırı sürat kaza getirdi: 1 ölü, 5 yaralı

-araçlar

-ekiplerin çalışmaları

-genel ve detaylar



( AYDIN ) AYDIN



- Aydın'ın Çine ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Kazanın aşırı hızdan kaynaklandığı ileri sürüldü. Kaza öğle saatlerinde Aydın-Muğla Karayolu Çine Dorumlar Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muğla istikametinden Aydın istikametine seyir halinde olan İbrahim Şevik (21), yönetimindeki 48 TR 139 plakalı otomobil, Dorumlar kavşağından dönen Nevzat Ünal’ın (26) kullandığı 09 LZ 277 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından ortalık savaş alanına döndü. Kazada Gülgün Şevik hayatını kaybederken iki şoför ile birlikte Hasan Kırık, Raziye Kırık ve Serhat Kapıkıran yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aydın’daki hastanelere kaldırıldı. İbrahim Can Şevik idaresindeki 48 TR 139 plakalı otomobilde bulunan Şevik ve Kırık ailelerinin Bodrum’da ikamet ettikleri ve özel bir işleri dolayısıyla Bodrum’dan İzmir’e gittikleri öğrenildi.

