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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Artvin'de Çocuk Evleri'nde kalan 4 kardeş için sünnet şöleni düzenlendi

Artvin'de Çocuk Evleri'nde kalan 4 kardeş için sünnet şöleni düzenlendi

genel görüntü

Sünnet Şöleni Göreme Sınır Dışı 

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-konuşma görüntüleri

( ARTVİN -HD) ARTVİN

- Artvin Valiliğince, Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü'nün Çocuk Evleri'nde kalan çocuklar için sünnet şöleni düzenlendi.
Artvin Valisi Ömer Doğanay’ın girişimleriyle resmi nikâhı bulunmadığı için ’vize ihlali’ nedeniyle Türkiye’den 5 çocuğuyla sınır dışı edilen Gürcistan vatandaşı 47 yaşındaki Lali Gaprindashvili, yaklaşık 5 yıldır göremediği eşine kavuşmasının ardından 4 erkek çocuğu düzenlenen törenle sünnet ettirildi. 20 yıldır imam nikâhıyla yaşayan Dalgıç ailesi yine Artvin Valiliğinin katkılarıyla bir ay önce düzenlenen törenle resmi nikâhları kıyılmıştı. Törende konuşma yapan Vali Doğanay, yaklaşık 5 yıldır dağılan aileyi birleştirmenin mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

Doğanay, valilik olarak her zaman yardıma muhtaç ve dar gelirli ailelerin yanlarında olduklarını kaydederek, Dalgıç ailesine bundan sonrada maddi ve manevi destek vereceklerini belirtti.
Ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Baba Ali Osman Dalkılıç, “Hepimiz darma dağındık, ayrı ayrı yerlerdeydik. Valiliğimizin girişimleriyle önce aileme kavuştum. Şimdi de çocuklarımın sünnet merasimini yapıyoruz çok mutluyuz. Bizleri bir araya getiren ve bizlere bir aile olmamızı sağlayan büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum ”dedi.
Sünnet töreni katılımcıların çocuklara hediyelerin verilmesiyle sona erdi. Artvin Öğretmenevinde düzenlenen toplu sünnet şölenine Artvin Valisi Ömer Doğanay, Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Şentürk Ağırbaş, çocukların ailesi Ali Osman ile Lale Dalgıç, il protokolü ve çok sayıda davetli katıldı.

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