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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Arjantin’de öğretmenler ölen meslektaşları için greve gitti - BUENOS AIRES

Arjantin’de öğretmenler ölen meslektaşları için greve gitti - BUENOS AIRES

- Göstericilerden detay - Yürüyüşten detayArjantin’de öğretmenler ölen meslektaşları için greve gitti - Eğitim sendikaları, hafta başında maaşları ödenmediği gerekçesiyle düzenlenen gösterilerden dönerkentrafik kazasında yaşamını yitiren iki öğretmen için ülke çapında bir günlük greve gittiBUENOS AIRES (AA) - Arjantin'de öğretmenler, hafta başında maaşları ödenmediği gerekçesiyle düzenlenen gösterilerden dönerken geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden iki meslektaşı için ülke çapında bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.Eğitim sendikalarının öncülüğünde başkent Buenos Aires ’in merkezinde sabah saatlerinde toplanan yüzlerce öğretmen, başkentteki Chubut Eyaleti temsilciliği binasına kadar yürüdü.Gösteriye eğitim sendikalarının yanı sıra hükümet karşıtı sol görüşlü gruplar da destek verdi. Öğretmenler, hafta başında maaşları verilmediği gerekçesiyle düzenledikleri gösterilerden dönerken yaşamını yitiren iki meslektaşının ölümü nedeniyle Chubut eyalet yönetimini suçladı. Göstericiler, hayatını kaybeden öğretmenler için "Cristina Aguilar ve Jorgelina Ruiz Diaz yaşıyor" şeklinde slogan attı.Öte yandan eğitimciler yaşamını yitiren meslektaşları için ülke çapında bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.Öğretmenler, Chubut eyaletine bağlı Rawson şehrindeki Yasama Meclisi binası önünde hafta başında ufak çaplı şiddet olaylarına da yol açan gösteriler gerçekleştirmişti.Gösterinin ardından öğretmenler Cristina Aguilar ve Jorgelina Ruiz Diaz, evlerine döndükleri sırada geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybetmişti.Chubut Eyalet Valisi Mariano Arcioni'nin, gösterileri "pasif gösteriler" olarak değerlendirmesi dikkati çekmiş, öğretmenlerin ölümünün ardından eyalette bir günlük yas ilan etmiştiArcioni, eyaletteki öğretmenlerin maaşların ödenmemesinin nedenini merkezi hükümetin eğitim çalışanları için öngörülen bütçeyi göndermemesi olarak açıklamıştı. Valinin açıklamasından birkaç saat sonra hükümet, öngörülen bütçenin hemen hemen tamamının bu ay gönderildiğini duyurmuştu.

Trafik Kazası İş Bırakma Eylemi Öğretmenler İş Bırakma Hükümet Karşıtı 

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