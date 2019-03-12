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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Antalya'ya gelen Erkek Masa Tenisi Takımı kaza yaptı: 6 yaralı

Antalya'ya gelen Erkek Masa Tenisi Takımı kaza yaptı: 6 yaralı

Araçlar detay

İlk Müdahale Polis Aracı Trafik Kazası Üniversite Öğrencisi Kamyon Şoförü 

-Yaralılar detay
-Yaralıların tedavisinin yapılması
-Ambulansa alınmaları
-Valizlerin polis aracına taşınması
-Hurdaya dönen araçlar
-Polislerin minibüsü kenara itmesi
-Görgü tanığı Yasemin Altıntaş röp
-detay

( ANTALYA -ÖZEL) - Öğrencileri taşıyan minibüs yaya geçidinde yavaşlayan kamyona arkadan çarptı ANTALYA

- Üniversitelerarası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’na katılmak üzere Antalya'da gelen özel bir üniversitenin Erkek Masa Tenisi Takımı kaza yaptı. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında çoğu üniversite öğrencisi 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, saat 12.30 sırasında Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinden kent merkezine seyir halinde olan S.Ş. idaresindeki 07 UR 344 plakalı kamyon şoförü, yaya geçidine inen bir yayayı görünce yavaşladı. Bu sırada arkadan seyir halinde bulunan ve içinde Koç Üniversitesi erkek masa tenisi takımını taşıyan K.G. yönetimindeki 07 BDA 60 plakalı minibüs kamyona arkadan çarptı. Minibüse de A.D. idaresindeki 34 FD 8621 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada minibüs ve otomobilin ön tarafı hurdaya döndü. Otomobil ve minibüste yaralanan 6 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla yakındaki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası Gazi Bulvarı’nda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yolda kalan minibüsü, polis ve vatandaşlar iterek kenara çekti. İstanbul Koç Üniversitesi Erkek Masa Tenisi Takımı'nın, Kemer’de düzenlenen Üniversitelerarası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’na katılmak için İstanbul’dan Antalya’ya geldikleri öğrenildi. Sporcuların valizlerini kazaya karıştan minibüsten polis ekibi aldı. "Yayaya yol verdi" Kazayı gören güvenlik Yasemin Altıntaş, "İşe gidiyordum, yaya yoluna geldim. Benden önce birisi koşarak karşıya geçti. Ben yaya yoluna inince ileriden beni gören kamyon yavaşlamaya başladı.
Yaya yolunda durdu, arkadan gelen araç kamyona arkadan çarptı" dedi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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