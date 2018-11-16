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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Antalya-Konya karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

Antalya-Konya karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

Akseki-Seydişehir karayolunda kalan araçlar

Trafik Kazası Kar Yağışı 

-Maddi hasarlı trafik kazası
-Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmaları
-Trafik ve Jandarma ekiplerinin sürücülere yardım etmeleri

( ANTALYA -EK) ANTALYA

- Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda, kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Akseki ilçesinde etkili olan kar, bölgede ulaşımı olumsuz etkiledi. Akseki-Seydişehir karayolunun Yarpuz Mahallesinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle onlarca araç yollarda kaldı. Karayolları ekipleri, çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Yolda tuzlama çalışmaları yapılıyor. Yoğun kar yağışı nedeni ile otomobil ve kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası nedeni ile de yolda ulaşım yaklaşık bir saat aksama meydana geldi. Bölge Trafik ve Jandarma ekipleri yolda kalan araçlara yardım etti. Uzun araçların geçişine ise müsaade edilmedi. Kar kalınlığı ise yaklaşık 15 santimi buldu.
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