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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Antalya'da trafik kazası: 2'si çocuk 6 yaralı Haberi

Antalya'da trafik kazası: 2'si çocuk 6 yaralı Haberi

Olay yeri görüntü

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

-kazaya karışan araçların görüntüsü
-yaralıların taşınması
-detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza bugün öğle saatlerinde Kaş-Kalkan D-400 karayolu şehir giriş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fethiye’den Kalkan yönüne doğru seyir halindeki Cemil G. idaresindeki 07 Y 5565 plakalı araç ile Kaş’tan Kalkan yönüne giden Musa A. idaresindeki 07 ABK 456 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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