Antalya'da havlulu kabinlere kapı takıldı

-Denizde yüzenler

-Güneşlenenler

-Kapıların takılması

-Eski kapılı kabinden detay

-Sinan Küçükoğlu röp

-detay



( ANTALYA ) - Turizm kenti Antalya’da havluyla kapatılan 5 kabine kapı takıldı - Kullanımda olmayan 5 kabinin yoğunluktan dolayı vatandaşlar tarafından kullandığı öğrenildi ANTALYA



- Turizm kenti Antalya’da Beydağları Sahil Milli Parkı, Küçük Çaltıcak Günübirlik Kullanım Alanı’nda kapısı bulunmadığı için vatandaşların havluyla kapatmasıyla gündeme gelen 5 kabine kapı takıldı. Kullanımda olmayan 5 kabinin yoğunluktan dolayı vatandaşlar tarafından kullandığı öğrenildi. Kemer karayolu üzerinde bulunan Küçük Çaltıcak Günübirlik Kullanım Alanı'ndaki 19 kabinden 5’i kapısı olmadığı için kullanıma kapatıldı. Geçtiğimiz hafta pazar günü yaşanan yoğunlukta ise vatandaşlar sıra beklememek için kapısı olmayan kabinleri havluyla kapatarak kullanmaya başladı.

O anlar ise kameralara yansıdı. "Kullanılmayan alandı" İşletme sorumlusu Sinan Küçükoğlu, bölgenin 220 dönümlük alanda bin 200 metre sahili ile Antalya’nın en gözde yerlerinden biri olduğunu söyledi.



Hafta içi 700, hafta sonu 2 bin, 2 bin 500 kişinin tesise geldiğini aktaran Küçükoğlu, "Dolayısıyla bir yoğunluk oluyor. Kabinlerle de ilgili problemler oldu. 1.5 ay önce bu tesisi devraldık. Burayı aldığımızda harabeydi, yıkık döküktü. Yeniden düzenleme yapmaya başladık. 19 kabin var. 5 tanesinin kapısı yoktu, diğerlerinin vardı. Burası normalde kullanılmıyordu, yoğunlukta kullanılmış. Kapıların siparişi verilmişti seçim zamanına geldiği için takılmada gecikme oldu. Şuan kapılar takıldı" dedi.

"Fiyatları bakanlık belirliyor" Seçim günü tesiste aşırı bir yoğunluk olduğunu hatırlatan Küçükoğlu, "Bu kabinlerde istem dışı kullanılmış. Her yer restore ediliyor. Gelecek yıl hepsi yıkılacak, yeniden yapılacak. Fiyatlarını biz belirlemiyoruz, bakanlığın verdiği fiyatları uyguluyoruz" ifadelerine yer verdi. "Yapılar yeniden yapılacak" Öte yandan mevcut yapıların ruhsatsız ve eski olduğu, şartname ve sözleşmeye göre zaman içerisinde eskimiş ve yıpranmış yapıların yıkılarak yerine daha modern, turizm kenti Antalya’ya yakışır yapıların alan düzenlemesiyle birlikte yapılacağı bildirildi.



