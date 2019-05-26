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26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Antalya'da ev yangını korkuttu

Antalya'da ev yangını korkuttu

yanan evden genel görüntü

Ev Yangını Uttu Elektrik Kontağı 

-itfaiye müdahale
-evin içinden görüntü
-detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan ev yangını , cevre binalara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın Ahmet Yesevi sokak Arıkan Apartmanı saat 16:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Acar'a (55) ait daireden dumanların çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Evde kimsenin bulunmadığı anda elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, diğer dailerele sıçramadan söndürülürken yanan ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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