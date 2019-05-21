Ankara zabıtası atıkla mücadele başlattı



- Ankara Büyükşehir Belediyesi, insan sağlığını olumsuz etkileyen ve çevreyi kirleten atıkların temizliğini sürdürüyor. Başkent'te son günlerde İskitler Demir Sanayii bölgesine atılan kağıt ve plastik atıklar ile hurda yığınları Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından temizlendi. Toplam 2 bin 500 ton atık toplandı Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Altındağ Zübeyde Hanım Mahallesi’nde bulunan metruk binaları usulsüz olarak atık toplama alanı olarak kullananlara yönelik operasyon düzenledi.

Ankara Valiliği Mahalli Çevre Kurulu'nun 2017/65 sayılı karar ve 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği düzenlenen atık temizliği ile şehir görüntüsünü bozan, insan sağlığını tehdit eden ve çevreye zarar veren atıklar, bölgeden toplanarak Altındağ Gicik'te bulunan döküm alanına gönderildi. Büyükşehir'e ait 3 iş makinesinin ve 30 kamyonun toplam 2 bin 500 ton atığı topladığı operasyona, Çevik Kuvvet Polisi de destek verdi. Zabıtaya bildirin Kanun ve yönetmeliklere aykırı şekilde usulsüz, izinsiz ve uygunsuz şartlarda her türlü atığın toplanmasına veya depolanmasına fırsat verilmeyeceğini ve bu mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Zabıta Başkanlığı yetkilileri, “İskitlerde daha önce 355 tane metruk yapı yıkıldı. Buradaki çevre temizliğini tamamlayıp tekrar kirlenmemesi için gerekli tedbirleri aldıktan sonra Büyük Sanayi ve Yeni Sanayi Bölgesi’nde de çalışmalara başlanacak” bilgisini verdiler. Vatandaşlardan insan ve çevre sağlığına karşı duyarlı olmalarını isteyen yetkililer, yasalara aykırı her türlü durumu Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı’na bildirmeleri uyarısında bulundular.

