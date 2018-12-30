Ankara’da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

--Yaralılardan görüntü

--Kazaya karışan otomobillerden görüntü

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( ANKARA ) ANKARA



- Ankara’da alt geçitte 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Yenimahalle ilçesine bağlı İnönü Mahallesi’nde gece yarısı yaşanan kazada, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinden Etimesgut istikametine seyreden 06 GD 8996 plakalı otomobil, Şaşmaz Alt Geçidi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, alt geçidin duvarına ve refüje çarparak takla attı. Ters dönen aracın arkasından alt geçide giren 06 EU 4767, 06 PD 9843 ve 06 BFE 113 plakalı otomobiller de duramayarak birbirlerine çarptı. Toplamda 4 aracın karıştığı kazada, 1’i takla atan otomobilde, 4’ü de arkadan gelen araçlarda olmak üzere 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarında mahsur kalan yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı. Ambulanslara alınan kazazedelerin ilk müdahalesi, olay yerinde yapıldı. Daha sonra çevre hastanelere kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada hurdaya dönen araçlardan dökülen cam kırıkları ve otomobil parçaları bulvar üzerine saçıldı. Kaza nedeniyle Şaşmaz Alt Geçidi’nin Etimesgut istikameti bir süreliğine trafiğe kapandı. Bulvar üzerinde işaretleme yapan polis ekipleri, araç geçişinin yan varyanttan kontrollü olarak verilmesini sağladı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından, alt geçit yeniden araç trafiğine açıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

