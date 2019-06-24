Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı - BOLU
- Yanan araçlardan detaylar - İtfaiyenin söndürme çalışmaları - Trafiğe kapanan yolda bekleyen sürücülerAnadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı - Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, araçların yanması nedeniyle otoyol trafiğe kapandıBOLU (AA) - Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen zincirlemeleri trafik kazası nedeniyle otoyol trafiğe kapandı.Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Yeniçağ Gişeleri mevkisi İstanbul yönünde, tır, kamyonet ve hafif ticari aracın karıştığı zincirlemeli trafik kazası meydana geldi.Kazada araçların yanması üzerine olay yerine itfaiye, karayolları, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, otoyolu çift yönlü ulaşıma kapattı.
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