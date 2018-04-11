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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 2 yaralı - BOLU

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 2 yaralı - BOLU

- Kaza yerinden detaylar, - Yaralıların ambulansa götürülmesi, - DetaylarAnadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 2 yaralı - Otoyolun Bolu kesiminde otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandıBOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndan İstanbul yönüne giden Rukiye Nuran Tok idaresindeki 06 FD 6741 plakalı otomobil, Batı gişeleri mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.Kazada sürücüyle yanındaki Leman Vera Tok yaralandı. Yaralılara ilk yardımı yoldan geçen diğer sürücüler yaptı.Daha sonra yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.Hastanede tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Trafik Kazası Bild Sağlık Ekipleri Direksiyon 

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