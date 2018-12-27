Ampute takımı maç öncesi moral depoladı

-Röportajlar

-Havuza girmeleri

-Saunada dinlenme



( İSTANBUL )- Ampute takıma maç öncesi moral İSTANBUL



- Pazar günü yapılacak maç öncesi motive olmak amacıyla Şişli Yeditepe Engelliler Spor Kulübü Ampute futbolcuları, havuza girip gönüllerince eğlendi. Ardından da saunaya girerek maç öncesi moral depoladılar. Şişli Yeditepe Engelliler Spor Kulübü ampute futbolcuları Bakırköy’de bulunan Atlantis Royal Spa’daki tesislere gelerek maç öncesinde moral depoladı. Engelli futbolcular, önce havuza girerek eğlenceli dakikalar geçirdi, ardından da saunaya girerek moral depoladı. Ampute futboluna gereken ilginin gösterilmediğini belirten futbolcular, Türk halkının destek vermesini istedi. Destek olmak için engelli sporcuların arasına katılan oyuncu Burak Arslan, Ampute futbolculara yüzme dersi verdi. Aralarında şakalaşan engelli sporcular ise Pazar günkü maç için 3 puan alacaklarının da sözünü verdi. “Bu kardeşlerimizi iş adamları unutuyor” İş adamlarının destek çıkması gerektiğini vurgulayan Şişli Yeditepe Engelliler Spor Kulübü 2’nci Başkanı ve Basın Sözcüsü Kadir Balık, “Engelleri beraber kaldıralım mantığıyla hareket ediyoruz. Buradan çıktığımız zaman sokakta ne olacağımızı bilmiyoruz. Burada Fenerbahçe, Galatasaray ya da başka bir takım olsaydı Türkiye’de sponsorun kapıları açılıyor. Ama maalesef bu kardeşlerimizi iş adamları unutuyor. Doğru hareket değil” dedi.

“Bu insanlar pes etmemenin, vazgeçmemenin en güzel örneklerinden bir tanesi” Engelli sporcuların yanında olunması noktasında dikkat çeken Oyuncu Burak Arslan, “Türkiye’nin yetiştirdiği gurur tablolarından bir tanesi. Engellerin nasıl aşıldığını hepimize gösteriyorlar. Gerçekten hayat çok enteresan. Ne olacağımızı bilemeyiz. Bunun şöyle de bir güzelliği var. Bu insanlar pes etmemenin, vazgeçmemenin en güzel örneklerinden bir tanesi. Nasıl motive olunur, nasıl destek verilir, nasıl sporcu olunur; onlar gerçek örnekleri. Buradan bütün sanatçı arkadaşlara sesleniyorum. Bu insanların yanında olmayacağız da kimin yanında olacağız? Kime destek vereceğiz?” diye konuştu.

“İnsanlar daha amputenin liglerinin olduğunu dahi bilmiyorlar” Morallerinin yükseldiğini ve motive olduklarını söyleyen Şişli Yeditepe Engelliler Spor Kulübü Takım Kaptanı Ali Atay, “8 yaşımda trafik kazasında kolumu kaybettim ve aktif kariyerime Yeditepe’de başladım. Ampute futbol, milli takım ile beraber tanınmaya başladı.

Fakat insanlar daha amputenin liglerinin olduğunu dahi bilmiyorlar. Var olduğumuzu bilsinler. İnsanlar bize en azından destek olmasa bile köstek olsunlar. En azından bizi tanısınlar. Bizi hor görmesinler, acımasınlar. Moralimiz yükseldi. Pazar günü maç var. Bu motive edici, moralimiz yüksek. Bir futbolcu ne kadar rahat çıkarsa sahaya o kadar çok kendini veriyor. Bu güzel bir hareket” şeklinde konuştu.

“Bize yapabileceğiniz en büyük destek her şeyden önce izlemek olacak” Yeditepe Ampute Futbol Kulübünde oynayan Furkan Petek ise, “1 Ocak 2014’te sağ bacağımı kaybettim. Ateşli silah yaralanması sonucunda kaybettim. 3 yıldır ampute futbol oyuncusuyum. Bu yıl Yeditepe Ampute Futbol Kulübü’ne transfer oldum. Ampute futbolda en büyük sıkıntımız izleyicimiz yok bizim. Çok küçük kitlelere sahibiz. Avrupa şampiyonu ve Dünya şampiyonu olduktan sonra bu biraz daha arttı ama yeteri sayıda değil. Bize yapabileceğiniz en büyük destek her şeyden önce izlemek olacak” ifadelerini kullandı..

