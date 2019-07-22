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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Alanyasporlu Sural'ın öldüğü kazanın iddianamesi hazır

Alanyasporlu Sural'ın öldüğü kazanın iddianamesi hazır

arşiv görüntüler

( ANTALYA )- “Caulker'in 'hızlan' uyarısına karşın hız yapmadım” ANTALYA

Trafik Kazası Hava Durumu Diana Amed Hapis Cezası 


- Takım arkadaşlarıyla geçirdiği trafik kazasında Alanyaspor'un Çek futbolcusu Josef Sural'ın hayatını kaybetmesine neden olan sürücü hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede geçen sürücünün ifadesinde ise Caulker'in 'hızlan' uyarısına karşın hız yapmadım" dediği öğrenildi. Alanyaspor'un Çek futbolcusu Josep Sural'ın 29 Nisan gecesi deplasman dönüşü takım arkadaşlarıyla bindikleri VIP minibüsle geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından minibüs sürücüsü hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan hazırlanan iddianame, Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde 27 Ağustos'ta görülecek. Bazı takım arkadaşları şikayetçi oldu İddianamede, hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan dava açılan minibüs sürücüsü 40 yaşındaki Esat A'dan kazada yaralanan oyunculardan İsaac Sackey ve Djilma Campos'un şikayetçi oldukları belirtildi. Kaza tespit tutanaklarına göre Esat A.'nın aracın hızını, aracın yük ve teknik özellikleriyle görüş, yol ve hava durumu şartlarına uyarak sürüş yapmadığı ve hızlı gittiği tutanakta yer aldı. İddianamede, kazanın tek taraflı olduğu, başka bir kişinin kazada etkisinin bulunmadığı vurgulanarak, tek kusurun araç sürücüsünde olduğu belirtildi. Ayrıca Sackey ve Campos'un da basit tıbbi müdahale ile giderilmeyecek şekilde yaralandığı kaydedildi. 4 futbolcu şikayetçi olmadı Kazada araçta ki Steven Caulker, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse ve Welinton Souza ise şikayetçi olmadı. “Hız yapmadım” Esat A'nın iddianamede geçen ifadesinde "18.30'da Kayseri'den yola çıktık. Kaza ise gece saat 02.00'de meydana geldi. Caulker'in 'hızlan' uyarısına karşın hız yapmadım" dediği öğrenildi. İddianamede, "Yolcuların ifadelerinde, araç şoförünün kaza öncesi veya sırasında uykulu ve dalgın vaziyette olduğuna yönelik herhangi bir beyana rastlanılmadı" bilgisine yer verildi.
Bir kişinin öldüğü kazada minibüs sürücüsü Esat A. hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
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