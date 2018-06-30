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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Aksaray'da trafik kazası: 5 yaralı

Aksaray'da trafik kazası: 5 yaralı

- Aksaray 'da trafik kazası - 5 Yaralı - Kaza yerinden detaylarAKSARAY (AA) - Aksaray 'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Ruhi Altındal (55) idaresindeki 68 KK 676 plakalı otomobil, Aksaray - Konya karayolunun 8. kilometresinde Durmuş Tekeli'nin (69) kullandığı 68 EP 611 plakalı otomobile arkadan çarptı.Kazada sürücüler ile 68 EP 611 plakalı araçtaki Ayşe (58) ve Özlem Nur Özdemir (19) ile Eşe Tekeli (64) yaralandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Trafik Kazası 

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