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12 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Aksaray’da trafik kazası: 4 yaralı

Aksaray’da trafik kazası: 4 yaralı

Yerde yatan yaralının görüntüsü

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

- Yaralıya olay yerinde ilk müdahale
- Yaralının taşınması
- Yaralıların hastanede görüntüsü
- Olay yerinde araçların görüntüsü
- Hastane acil ve ambulans detay görüntüsü

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Aksaray - Adana Karayolu Hamidiye Alaca Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan ana yola çıkmak isteyen Ali İhsan A. (18) idaresindeki 07 FK 797 plakalı otomobil, ana yoldan gelen yabancı uyruklu Ali A. (31) yönetimindeki 06 H 0545 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulanan Ayşe A. (47) ile Ahmet H. (26) yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirirken polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada yapılan tedavileri sonucu yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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