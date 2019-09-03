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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Aksaray'da trafik kazaları: 7 yaralı

Aksaray'da trafik kazaları: 7 yaralı

- Olay yerinden görüntüler - Kaza sonucu devrilen traktörden görüntüler - Tır'dan görüntülerAKSARAY (AA) - Aksaray 'daki iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.Bedirhan Elaldırsın (35) kontrolündeki 06 ZEV 77 plakalı otomobil, Aksaray - Adana kara yolunun 6. kilometresinde şarampole devrildi.Kazada, sürücü ile araçta bulunan Songül (67), Burak (3), Gizem (29) ve Batuhan Elaldırsın (1) yaralandı.Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Diğer kazada ise Mehmet Günay idaresindeki 31 F 4979 plakalı tır, Aksaray - Konya kara yolunun 4. kilometresinde, Faik Koçak (19) yönetimindeki 68 DL 455 plakalı traktöre çarptı.Kazada, sürücü Faik Koçak ile traktörde bulunan Bayram Koçak (62) yaralandı.Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastane Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Trol 

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