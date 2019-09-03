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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Aksaray’da tır traktöre çarptı: 2 yaralı

Aksaray’da tır traktöre çarptı: 2 yaralı

Olay yerinde görüntü

Trafik Kazası 

-Traktörün görüntüsü
-Tırın görüntüsü
-Tır şoförü Röp.
-Polis olay yerinde görüntü
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da poşet yüklü tırın traktöre arkadan çarpması soncu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, Aksaray-Konya karayolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Konya istikametine seyreden Mehmet G. idaresindeki 31 F 4979 plakalı tır, önünde seyreden Faik K. (19) yönetimindeki 68 DL 455 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada traktör sürücüsü Faik K. ile traktörde bulunan Bayram K. (62) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıları Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası gözaltına alınan tır sürücüsü Mehmet G.'nin sollamaya çıktığı sırada kendisini bir aracın sıkıştırdığını ve traktöre çarptığını söylediği iddia edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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