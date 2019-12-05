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05 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Trafik Kazası 

-Ambulansların görüntüsü
-Yaralılara müdahale görüntüleri
-Kaza yapan araçların görüntüsü
-Yaralıların sedyeyle ambulanslara taşınması
-Ambulansların giderken görüntüsü
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.Kaza, saat 12.00 sıralarında Aksaray - Nevşehir karayolunun 35. kilometresi Alayhan rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet A. (22) idaresindeki 38 ABT 579 plakalı otomobil, kavşakta Muhammed Yunus Y. (29) yönetimindeki 68 EC 372 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası otomobil sürücüleri ve her iki araçta da bulunan Elif A. (53), Mehmet A. (57), Sevda A. (41) ve E.A. (4) yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Muhammed Yunus Y.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili araştırma sürüyor.
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