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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Aksaray'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Aksaray'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Olay yerinden görüntü

Genç Kız İlk Müdahale Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Özel Hastaneler 

-Otomobillerin görüntüsü
-Yerde yatan yaralı görüntüsü
-İtfaiye montlarının yaralıya genç kıza örtülmüş görüntüsü ve taşınması
-Ambulans içinde yaralı görüntüsü
-Ambulans içinde yaralılara müdahale görüntüsü
-Ambulansların görüntüsü
-Yaralıyı alan ambulansın siren çalarak seyretme görüntüsü
-Hastane acil ambulansların görüntüsü
-Geniş detay görüntüler

( AKSARAY )- Üşüyen yaralı genç kızın üzerini itfaiye erleri montlarıyla örttü AKSARAY

- Aksaray’da 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Yerde yatan yaralı genç kıza sağlık ekiplerinin müdahalesi esnasında üşümesi üzerine itfaiye erleri montlarını çıkartarak yaralı geç kızın üzerini örttü. Kaza, Aksaray - Karacaören Köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyden Aksaray istikametine seyreden Niyazi G. (43) idaresindeki 68 DA 737 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsü belirlenemeyen 68 KK 102 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerden birinin adeta hurdaya döndüğü kazada sürücü ile otomobillerde bulunan Merve K. (18), Türkan K. (49), Yüksel G. (41), Gülçin K. (15), Meltem K. (16), Recep K. (45), Yusuf Can K. (10) ve Kıymet K. (40) olmak üzere 9 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Acil Çağrı Merkezi tarafından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, araçta sıkışma olduğu ihbarı üzerine de İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Sıkışan sürücüye müdahale eden AFAD ve itfaiye ekipleri yaralı şahsı kısa sürede sıkıştığı yerden çıkartırken, yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılara müdahale sırasında yaralı genç kızın üşümesi üzerine itfaiye ekipleri montlarını çıkartarak yaralı genç kızın üzerini örttü. Yaralılar daha sonra ambulanslara taşınarak Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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