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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Akçakoca'da trafik kazası: 1 yaralı - DÜZCE

Akçakoca'da trafik kazası: 1 yaralı - DÜZCE

- Olay yerinden detaylarAkçakoca'da trafik kazası: 1 yaralıDÜZCE (AA) - Akçakoca'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mustafa Açıkgöz (60) idaresindeki 16 SKD 14 plakalı otomobil, Akçakoca - Düzce yolunun Döngelli mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.Çevredekiler haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri sürücüye olay yerinde ilk yardımı yaptıktan sonra yaralıyı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.Otomobil ise çekici vasıtasıyla kaldırıldı.

Acil Servis Trafik Kazası 112 Acil Servis Direksiyon 

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