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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
AK Parti Antalya Milletvekili Aydın ve eşi trafik kazası geçirdi

AK Parti Antalya Milletvekili Aydın ve eşi trafik kazası geçirdi

Hastane görüntüsü

Hastane Trafik Kazası Bild Milletvekili Trol 

-Millet vekilinin hastanedeki görüntüsü
-Vali Karaloğlunun hastaneden çıkması
-İbrahim Aydın'ın fotoğrafı

( ANTALYA ) ANTALYA

- AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve eşi, Antalya-Burdur karayolunda trafik kazası geçirdi. Hafif şekilde yaralanan milletvekili ve eşi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde eşi Emine Aydın ile birlikte Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan İbrahim Aydın'ın kullandığı otomobil, Antalya-Burdur karayolu Çubukbeli mevkiinde kontrolsüz kavşaktan ana yola çıkan otomobille çarpıştı. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan İbrahim Aydın ve eşi, kontrol amaçlı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İbrahim Aydın ve eşinin durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve milletvekili Mustafa Köse İbrahim Aydın'ı hastanede ziyaret etti.
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