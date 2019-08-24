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24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ahlat’ta 77 yelkencinin katıldığı yelken yarışlar yapıldı Haberi

Ahlat’ta 77 yelkencinin katıldığı yelken yarışlar yapıldı Haberi

Görüntü Sıralaması

Yarış Dera Bild Gori Pazar Günü 

-Yelkencilerden görüntüler
-Vangölünden görüntüler
-Drone görüntüleri
-Genel ve detay görüntüler
-Röpler
-Not: Ahlat’ta 77 yelkencinin katıldığı yelken yarışlar yapıldı adlı haber kafe dosyasına aktarılacaktır.

- BİTLİS

- Bitlis’in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferinin 948’nci yılı nedeniyle 77 yelkencinin katıldığı yarışlar yapıldı. Devam eden Malazgirt Zaferinin 948’nci yılı ve Ahlat-Avrasya Kültür şenlikleri kapsamında yelken yarışmaları düzenlendi.
Ahlat Limanında gerçekleştirilen yelken yarışlarına 7 ilden 77 sporcu katıldı.
Sabah saatlerinde başlayan yarışmalar 4 farklı kategoride devam etti. Yarışmaların pazar günü de devam edeceği bildirildi.
Yarışmalar sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Tarakçı, havanın çok güzel bir avantaj sağladığını belirterek, “Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen Ahlat yelken yarışlarına 9 kulüp ve 77 sporcu katıldı.
Optimist, Lazer 4-7, Lazer Radyan sınıflarından yarışlar yapıldı. Havanın güzel olması bize çok büyük bir avantaj sağladı ve bugün 4 yarış yaparak yarışlarımızı tamamladık. Yarışlarımız Pazar gününe kadar devam edecek. Pazar günü saat 14.00’te son startımızı vereceğiz” dedi.

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