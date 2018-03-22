Afrin şehitlerinin ismi manolyalarda yaşayacak



- Samsun İlkadım Belediyesi, 21-26 Mart Ormancılık Haftası dolayısıyla anlamı bir fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi. Toybelen İlkokulu bahçesinde özel olarak ayrılan alanda, Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit düşen Mehmetçikler için 46 manolya fidanı toprakla buluşturuldu. Fidan dikimi töreni öncesi İlkadım Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi ve Çevre Çalışma Grubu Başkanı Ömer Faruk Sönmez, Ormancılık Haftası kapsamında öğrencilere ağaç, toprak ve vatan sevgisi ile ilgili seminer verdi. Sönmez, verdiği seminerde geleceğe bırakılacak önemli miraslardan birisinin de ağaç fidanı olduğunu söyledi.



“Vatan için can verenler, manolya fidanıyla yaşayacak” Belediye olarak anlamı ve duygusal bir fidan dikme töreni gerçekleştirdiklerini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Türk milletinin huzurunu ve sınır güvenliğini temin ve tesis etmek için Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit düşen Mehmetçiğimizin hatırasını yaşatmak için 46 manolya fidanını toprakla buluşturuyoruz. Gencecik fidanlarımız, ülkemiz ve milletimiz için şehit düşerken onların hatırasını yaşatmak için ilkokul öğrencilerimizle birlikte manolya fidanlarımızı dikiyoruz. Peygamber efendimizin buyurduğu gibi ‘Kıyamet gününde dahi olsa elinizde bulunan fidanı dikiniz’ Hadis-i Şerifi doğrultusunda aziz şehitlerimiz anısına yapabileceğimiz en güzel şeylerden birisi de, uğruna canını verdiği vatan toprağının güzelleştirilmesidir. Manevi olarak büyük önem taşıyan bu fidan dikim törenimizde şehitlerimiz adına canımızı feda ettiğimiz vatan toprağımızda birlik ve beraberlik içerisinde kök salıyoruz. Burada okuyan yavrularımız, bu şehitlik bahçesine geldiğinde ülke toprakları için canını feda eden kahraman Mehmetçiklerin hatırasını yad edecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’de düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit düşen askerlerimizi olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sıhhatler diliyorum” diye konuştu.

Fidan dikiminin ardından öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet eden Başkan Tok, onlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Fidan dikme törenine, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, gaziler, STK temsilcileri, muhtarlar, mahalle sakinleri ve öğrenciler katıldı.

(SAM-SLH-Y)

