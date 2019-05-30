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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı

Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı

- Adıyaman 'da trafik kazası4 yaralı - Merinos Kavşağında kaza yeri - Trafik polislerinin güvenliği sağlaması - 112 acil sağlık ekiplerinin hastaneye gelmesi - Yaralının ambulansa taşınmasıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Besni ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Cemal Mansur idaresindeki 63 MA 1073 plakalı hafif ticari araç, Merinos Kavşağı'nda, Abdullah İncibaş yönetimindeki 02 HS 794 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, sürücüler ile araçlardaki Nazlı Sucu ve Suriye uyruklu Turkıye Mahsun yaralandı.Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mahsun, buradaki ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İlk Müdahale Trafik Kazası 112 Acil Servis Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

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