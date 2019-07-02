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02 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı - ADIYAMAN

Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı - ADIYAMAN

- Adıyaman 'da trafik kazası - 2 yaralı - Kazadan detay görüntüler - Kazazedenin sedyeyle taşınması - Kazazedenin ambulansa konulması görüntüleri Adıyaman 'da trafik kazası: 2 yaralıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Murat Ürkmez idaresindeki 02 LA 830 plakalı motosiklet, İl Emniyet Müdürlüğü önünde Mahmut Erbil idaresindeki bisikletle çarpıştı.Kazada, Erbil ve Ürkmez yaralandı. Yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik Kazası Bisiklet 

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