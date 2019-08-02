Adana'da trafik kazası: 2 yaralı

- Yaralılara 112 sağlık ekiplerinin müdahalesi - Kaza yeri görüntüsü - Kaza yapan minibüs ve motosiklet görüntüsü - Minibüs sürücüsünün kaza anını anlatması - Ambulanstaki yaralılarADANA (AA) - Adana 'da meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.İsa Aslan yönetimindeki 01 JE 653 plakalı minibüse, merkez Çukurova ilçesinde otobanda yol kenarına yanaştığı sırada arkadan gelen plakasız motosiklet çarptı.Kazada motosikletin sürücüsü Yusuf Cici ile yanındaki Suriye uyruklu Muhammed Elkadi yaralandı.Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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