Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Adalar’daki fayton park havadan görüntülendi

Adalar’daki fayton park havadan görüntülendi

Atların ahırlarından havadan görüntü

Çevre Kirliliği Fayton Bild Adala Gübre 

-Atların dolaşırken havadan görüntüsü
-Faytonla giden atlardan detay görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL -ÖZEL-HD)- Adaların atları havadan görüntülendi İSTANBUL

- Büyükada'da atların kaldıkları 140 ahırdan oluşan "Fayton Park" havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde atların yapılan düzenlemeyle daha temiz ve rahat ortamda bakımının yapıldığı ve özgürce dolaşabildiği görülüyor. İstanbul’da adalardaki atların durumu çok kez tartışmalara konu olmuştu. Büyükada'da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı 140 ahırdan oluşan fayton park havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde ucu bucağı gözükmeyen ahırlar arasında atların faytonlara sürülmedikleri zaman özgürce dolaşabildikleri görüldü.
Annesinin yanından ayrılmak istemeyen küçük bir tay ise renkli görüntüler oluşturdu. Ahırda çalışan işçiler ise ahırın temizliğini yaparken, adalarda bulunan at ahırlarından günlük ortalama 7 ton gübre tasfiye ediliyor. Bu şekilde çevre kirliliğine sebep olan görüntü ortadan kaldırılırken adlardaki kötü kokunun da önüne geçilmeye çalışılıyor.
İlgili Foto Galeriler
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Mehmetçik Bayramda Da OperasyondaMehmetçik Bayramda Da Operasyonda
Peygamber Ocağında Kadir GecesiPeygamber Ocağında Kadir Gecesi
Erdoğan Demirören'e vedaErdoğan Demirören'e veda
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
CHP Ve HDP'nin 19 Mayıs Çelengine TepkiCHP Ve HDP'nin 19 Mayıs Çelengine Tepki
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı