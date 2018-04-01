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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Ada seferlerine fırtına engeli

Ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazından genel detay görüntüler,

Feribot Seferleri Adala Akkale Deniz Ulaşımı 

-Boğazda sefer yapan feribotlardan görüntüler.

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale'de, Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan kuvvetli fırtınanın saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi öğrenildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş AŞ yetkilileri, bugün Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan Gökçeada'dan saat 13.00 ile 18.00, Kabatepe'den 15.00 ile 20.00 seferleriyle, Bozcaada-Geyikli arasından yapılması planlanan Geyikli'den Bozcaada'ya saat 11.00 seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Gökçeada-Kabatepe arasında saat 15.00 ve 19.00'da, Kabatepe-Gökçeada arasında ise saat 17.00 ve 21.00'de ek sefer yapılacak. Çanakkale Boğazı'nda diğer hatlarda seferler normal olarak sürüyor.
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