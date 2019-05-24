350 metrelik bayrak göndere çekildi

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( BİNGÖL ) - 33 şehidin yıl dönümünde Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne Türkiye'nin 5'inci, bölgenin en büyük bayrağı göndere çekildi BİNGÖL



- Bingöl'de 33 şehidin yıl dönümünde Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne Türkiye'nin 5'inci, bölgenin en büyük bayrağı göndere çekildi. Bingöl-Elazığ karayolunda 1993 yılında 33 şehidin verilmesinin yıl dönümünde, iş adamı Ahmet Kızılboğa tarafından 350 metrekare büyüklüğünde Türk Bayrağı hazırlatıldı. Bayrağın, Türkiye’nin 5’inci, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun en büyüğü olduğu belirtildi. Bayrak, Bingöl-Muş Karayolu Simani Mahallesi’nde bulunan polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde göndere çekildi. Bayrak törenine özel harekat timleri, vatandaşlar ve kurum amirleri katıldı.

Kendi imkanlarıyla bayrağı yaptırdığını aktaran iş adamı Kızılboğa, Türk Bayrağı’nın Türkiye’de 5’inci, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da da en büyük bayrak olma özelliğini taşıdığını söyledi.



Göndere çekilen Türk Bayrağını şehitlere, gazilere, askerlere ve polislere armağan ettiğini ifade eden Kızılboğa, “Bu benim ikinci projem. İlkini kendi köyümde yapmış ve şehitlere armağan etmiştim. Bayrağımız 350 metrekare büyüklüğünde, bayrak direği de 70 metre yüksekliğindedir. Türkiye’nin en büyük 5’inci bayrağı, Doğu ve Güneydoğu’nun da en büyük bayrağı olarak kayıtlara geçti. Bayrağımız öncelikle şehitlerimize, gazilerimize, asker ve polislerimize bir armağandır” şeklinde konuştu.



