Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
3 aydır maaş alamadıklarını iddia eden işçiler iş bıraktı

3 aydır maaş alamadıklarını iddia eden işçiler iş bıraktı

EYLEMDEN GÖRÜNTÜLER

Fabrika Protesto İş Bırakma Eylemi İş Bırakma Göreme 

-DETAYLAR

( KÜTAHYA ) - Gümüş üretimi yapılan fabrikada işçilerden eylem KÜTAHYA

– Kütahya’da merkeze bağlı Gümüş köyde bulunan bir fabrikada, işçiler 3 aydır maaş alamadıkları iddiasıyla protesto eylemi gerçekleştirdi. Fabrika önünde iş bırakma eylemi yapan işçiler, hiçbir kimseyi karşılarında muhatap olarak göremediklerini belirterek yetkililerden yardım istedi. Kütahya’da merkeze bağlı Gümüş köyde bulunan bir gümüş fabrikasının çalışanları iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Yaklaşık 300 kişiden oluşan işçi grubu 3 aydır maaşlarını alamadıklarını ve 15 gün önce de 600 personelin işten çıkarıldığı için bu eylemi gerçekleştirdiklerini belirtti.
Ailelerinin ve kendilerinin mağdur edildiğini ifade eden işçiler sorunun çözülmesi için hiçbir muhatap bulamamaktan yakınarak “Herhangi bir açıklama yapılmadığı için iş bırakma eylemi yaptık. Mağduriyetlerin giderilmesi için yetkililerden yardım istiyoruz” açıklamasında bulundu.
İlgili Foto Galeriler
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
İngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosuİngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosu
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Kayseride Kan Donduran Olay!Kayseride Kan Donduran Olay!
Polislere rüşvet GözaltısıPolislere rüşvet Gözaltısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı