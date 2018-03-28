26 yıllık başkan koltuğunu devretti

-Yeni Başkan Salih Karaağaç'ın konuşması

-Eski Başkan Yusuf Enli'nin konuşması

-Yusuf Enli'ye plaket verilmesi



( MANİSA ) MANİSA



- Geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı Genel Kurulunda seçimi kaybeden 26 yıllık başkan Yusuf Enli, düzenlenen törenle görevini yeni başkan Salih Karaağaç'a devretti. Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Genel Kurulu geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirildi.

3 adayın yarıştığı genel kurulda mevcut başkan Yusuf Enli 368 oyda kalırken Salih Karaağaç ise 808 oy alarak başkanlığa seçildi. Devir teslim töreninde konuşan yeni başkan Salih Karaağaç, "Bu 25 yıllık süreçte Başkanımızla beraber 18 yıl çalışma fırsatı bulduk. Kendisinden çok şeyler öğrendiğimi ümit ediyorum. Kendisiyle çalışmaktan onur duydum. Bugünlere onun sayesinde geldiğimi biliyorum. Kendisinden çok şeyler öğrendim" dedi.

Karaağaç'ı Şoförler Federasyonu'nda Manisa'yı temsil etmesi için girişimlerde bulunacağı sözünü veren eski başkan Yusuf Enli ise, "Dostluğumuzu biraz daha perçinleyerek yönetim kurulu üyeliğine oradan da başkanvekilliğine kadar gelmiş bir arkadaşımızdır. Azmi, çalışkanlığı ve akılcı girişimiyle Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odasına büyük katkılar sağladı. Bazı nifak tohumları herkeste olduğu gibi bizde de oldu. Güzel ayrılıklar oldu. Birbirimize asla saygıda kusur etmedik. En güzel örneği de genel kuruldu. O kadar güzel bir genel kurul yaptık ki Türkiye'de örnek bir genel kuruldu. Arkadaşımız bizden el alarak onun gençliğine yakışacak şekilde aday oldu. Hiç kimseye kırgınlığımız yok. Odanın bugünlere gelmesinde gerçekten ikimiz de şoför esnafına büyük hizmetler verdik. Yeni seçimler için belki de Ankara'da görev verirler. Ben üstüme ne düşüyorsa Genel Başkanımıza söyleriz. Belki biz seçilseydik Şoförler Federasyonu'na girme ihtimalimiz vardı. Ama o ihtimalimizin hala var olduğunu düşünüyorum. Salih kardeşimizi Ankara'ya göndermek için büyük bir mücadele vereceğime söz veriyorum" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Karaağaç, hizmetlerinden dolayı eski başkan Enli'ye plaket takdim etti.

