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09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

- Olay anı görüntüleri

( KOCAELİ ) KOCAELİ

Yolcu Midibüsü Trafik Kazası Otobüs Kazası Halk Otobüsü Güvenlik Kamerası 


- Kocaeli'nin İzmit ilçesinde özel halk otobüsü ile tankerin karıştığı ve 25 kişinin yaralandığı trafik kazası, yolcu midibüsü güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İzmit'ye özel halk otobüsü ile tankerin karıştığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Kaza sonrası yan yatan yolcu midibüsündeki 25 kişinin yaralandığı kaza saniye saniye araç için güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde İzmit Feyzullah İzmidi Caddesi'nden otogara doğru giden Seymen Caddesi'ne gitmek için köprülü kavşaktan geçiş yapmak isteyen Erhan B. idaresindeki 41 J 0046 plakalı özel halk otobüsü ile Mehmet Y. Yönetimindeki 31 UL 487 plakalı tanker çarpıştı. Köprü altından midibüsün döndüğü esnada meydana gelen çarpışma sonrasında inmek için ayağa kalkan yolcu ve araçtaki değer yolcular, kazanın etkisiyle çığlık atmaya başlıyor. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs bir süre sonra yan yatıyor. Görüntülerin devamında sürücü Erhan B. soğukkanlı bir şekilde yerinden çıkarak şoka giren yolcuları sakinleştirmeye çalışıyor. Yolculardan bazıları bağrışmaya çalışırken, telefonla yakını arayan sürücü çok büyük kaza yaptığını söyleyerek yardım istiyor. Telefonu kapatan sürücü daha sonra yolcuların sağlık durumlarını kontrol ediyor.
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