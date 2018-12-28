Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
185 kiloluk kadının yardım çığlığı...Kilolarından kurtulmak için yardım bekliyor

185 kiloluk kadının yardım çığlığı...Kilolarından kurtulmak için yardım bekliyor

Ulviye Akman'ın evin içerisinde yürümeye çalışmasından görüntü

Yaşlı Kadın Yurt Dışı En Yaşlı Kadın Aşırı Kilolar Göreme 

-Yaşlı kadından genel görüntü
-Ulviye Akman röp.

( DENİZLİ ) - 64 yaşındaki 185 kilogram ağırlığındaki kadın kilolarından kurtulmak için yardım bekliyor DENİZLİ

- Denizli’de 185 kilo ağırlığındaki kadın aşırı kilolarından kurtulmak için yardım bekliyor. Yürümekte dahi zorluk çeken kadın kendisine uzanacak yardım elini bekliyor. Çivril’in Kızılcasöğüt Mahallesi'nde tek başına yaşayan 64 yaşındaki Ulviye Akman aşırı kiloları nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarından kurtulmak için yardım istiyor. 32 yıl önce eşinden boşanan ve Kızılcasöğüt Mahallesi'nde yalnız yaşayan Akman ilerleyen yaşı ile birlikte kilo almaya başladı.
Akman aldığı kilolar nedeniyle yataktan çıkamaz oldu ve hareket edemeyince kilo alması daha da hızlandı. Son 1 yıl içinde aldığı kilolar ile yatağa bağımlı hale gelen Akman, ayaklarının ağrıması nedeniyle yürümekte zorlanmaya başladı.
İhtiyaçlarını ve ev işlerini emekleyerek yapmaya çalışan çoğu zaman da komşuların yardımıyla hareket edebilen yaşlı kadın tedavi görüp kilolarından kurtulmak istiyor. Yaşlı kadın kilolarından kurtulmak isteniyor Çivril Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından aldığı 430 lira engelli maaşı ile hayatını devam ettiren Akman, eşinden ayrıldıktan sonra yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kilo almaya başladığını ve zamanla kiloların arttığını belirterek, 32 yıl önce eşinin yurt dışına çıkmak için kendisinden boşandığını ve çocuklarını da alarak gittiğini ifade etti.
Kendisinin bunun ardından sağlık sorunlarının başladığını ve kullandığı ilaçlardan kaynaklı hızla kilo almaya başladığını söyledi.

Akman, "2 senedir hiç yürüyemiyorum, tansiyon, şeker ve kalp var. Hareket dahi edemiyorum" dedi.
İhtiyaçlarını göremediğini ve kimsesinin olmadığını söyleyen Akman, kilolarından kurtulmak için şimdi kendisine uzanacak yardım elini bekliyor.
İlgili Foto Galeriler
Reina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken YakalandıReina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken Yakalandı
Teröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden ÇekildiTeröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden Çekildi
Düğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli TutuklandıDüğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli Tutuklandı
En Uzun Gecede Eller TetikteEn Uzun Gecede Eller Tetikte
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı