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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
13 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahıs yakalandı

13 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahıs yakalandı

Güvenlik kamerasından görüntü

Polis Alışveriş Akalan Kamera Pazar Günü 

-Şahıs foto

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 13 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği iddiasıyla aranan şüpheli, emniyetin başarılı operasyonuyla yakalandı. Karşıyaka ilçesinde, 13 yaşındaki D.S.’yi taciz ettiği iddia edilen ve kamera kayıtlarında D.S. ile birlikte apartmana girdikten sonra kaçmaya başlayan Mustafa K.’nin Kemalpaşa'da yakalandığı öğrenildi. Pazar gününden bu yana şüpheliyi aramak için geniş çaplı bir çalışma başlatan Karşıyaka Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Aynı konudan çok sayıda sabıkası var İzmir polisinin, yüzlerce kamera görüntüsünü didik didik ederek şüpheliyi tespit ettiği öğrenildi. Bu arada şahsın, aynı konudan da çok sayıda sabıkasının bulunduğu belirtildi. Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 09.30 sularında Karşıyaka’da annesiyle pastahaneye giden 13 yaşındaki D.S., orada alışveriş yaptıktan sonra evine döndü. Kameralara yansıyan görüntülerde D.S., kapıyı açtıktan sonra şüpheli de kendisiyle birlikte apartmana giriyor. Kısa bir süre sonra da şüpheli bir anda kaçmaya başlıyor. İddiaya göre D.S. apartmana girdikten sonra arkasından apartmana giren şüpheli, 13 yaşındaki çocuğu taciz etti. D.S.’nin karşı koymasıyla ikili arasında boğuşma yaşandığı öne sürülürken, şüphelinin o sırada apartmandan gelen seslerden korkup bir anda kaçmaya çalıştığı da öne sürüldü. (TT-HG-
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